Windstar Cruises: Mar Rosso e Golfo Persico new entry nei programmi 2023-2024

11:50

Nuovi Paesi e itinerari unici nella programmazione 2023-2024 di Windstar Cruises. Il brand dedicato alle crociere di lusso introduce il Mar Rosso e il Golfo Persico nei propri itinerari toccando Paesi come l'Arabia Saudita, la Giordania, l'Egitto, l'Oman, il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi.

I tour sono disponibili nella brochure Voyage Collection e avranno inizio nel novembre del 2023 a bordo di Star Legend, un'elegantissima nave per appena 312 ospiti. 'Wonders of Arabia', in partenza da Atene con tappa finale a Dubai, durerà 18 giorni; 'Realm of the Queen of Sheba' sarà invece un itinerario più breve da soli 8 giorni che da Muscat condurrà fino a Jeddah.



Come riporta travelpulse.com le altre due crociere saranno 'The Sparkling Sands & Cities of the Persian Gulf' (10 giorni da Dubai a Muscat) e 'Arabian Nights & Egyptian Days' (9 giorni), perfetto per chi desidera trascorrere del tempo in spiaggia.



Un unicum nel Mar Rosso

Infine, una vera chicca sarà 'Red Sea Revelries', un itinerario da 12 giorni che verrà effettuato soltanto una volta. In questa occasione si salperà da Jeddah e, attraversato il Canale di Suez e visitato l'Egitto, si proseguirà verso Creta e Atene.

Gaia Guarino