Ibiza Project: estate di rilancio e già si guarda al 2023

09:21

Ibiza Project si prepara a chiudere un’alta stagione con il più e a rilanciare la propria immagine e comunicazione web.

Molto positivo è il bilancio del segmento Mice che su Ibiza, nei mesi di maggio e giugno, ha registrato presenze e fatturato nettamente superiori al 2019, anche grazie alla riprogrammazione degli eventi cancellati causa Covid nel 2020 e nel 2021.

Il segmento leisure ha certificato la tanto attesa ripartenza dei flussi turistici dall’Italia, con una domanda che è stata costante per tutta la stagione. Tra i plus particolarmente apprezzati, i servizi ancillari legati ai trasporti in loco e il servizio concierge che, in un’estate particolarmente affollata sulle isole Pitiuse, ha offerto ai clienti consulenze su misure e accessi più rapidi e garantiti a locali, beach club ed escursioni.



“È stata una stagione decisamente positiva sia su Ibiza che su Formentera, anch’essa destinazione sempre molto amata dai turisti italiani individuali– commenta Marco Dadone (nella foto con Lara Corsinovi), co-founder di Ibiza Project –. Solamente a partire dalla fine di agosto abbiamo assistito a un rallentamento della domanda, indubbiamente dovuto alla minor disponibilità di voli e al conseguente aumento del costo dei biglietti. Nonostante il caro-prezzi si sia fatto sentire anche qui, grazie all’ottima riuscita dei grandi eventi aziendali di quest’anno stiamo già lavorando su richieste Mice per il 2023: è la conferma che Ibiza rimane destinazione molto appetibile”.



Un feeling speciale che ha ispirato anche il restyling del logo di Ibiza Project e del suo sito internet, che sarà accompagnato nei prossimi mesi da un piano di comunicazione e social mirato, rivolto tanto al cliente finale quanto alle agenzie di viaggi partner. A queste ultime saranno dedicati gli appuntamenti che vedranno Ibiza Project partecipare alle principali fiere di settore d’autunno e ai roadshow di formazione in collaborazione con l’ente del turismo spagnolo. “Abbiamo voluto dare a logo e sito un’immagine più fresca e smart, caratterizzata da colori dai toni più chiari e mediterranei – spiega Lara Corsinovi (nella foto con Marco Dadone), co-founder di Ibiza Project –. È il nostro modo di comunicare che continuiamo a presidiare la destinazione puntando su ciò che viene particolarmente apprezzato dai clienti: la conoscenza approfondita della realtà locale e la nostra presenza in loco, che ci permette di garantire un servizio personalizzato e di qualità”.