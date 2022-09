08:04

Il nuovo corso impresso da Luigi Deli (nella foto) a Volonline è ormai una realtà consolidata. Con il rilancio del marchio Teorema, diventato Teorema Vacanze, il ceo & founder del Gruppo ha dato un’accelerata all’attività di tour operating rivoluzionando gli schemi. Ed è di questi giorni il lancio della nuova piattaforma easyreisenplatz.com rivolta alle agenzie che utilizzano il dynamic packaging.

“Con Teorema Vacanze abbiamo portato a compimento un progetto importante: il marchio si va ad affiancare a Volonline e a Volonclick, completandoli e integrandoli. Prima di lanciarci in questa nuova avventura abbiamo condotto una ricerca di mercato, che ha evidenziato come il marchio Teorema fosse ben presente nella memoria degli agenti di viaggi. Una brand awareness positiva, da sfruttare per allargare il nostro bacino di utenza e ampliare le proposte”.



Nei progetti di Deli, sostenuti da una positiva performance che in agosto ha portato a una crescita del 20% del cumulato rispetto al 2019, c’è una stagione invernale importante. E non solo. “Abbiamo messo in atto un’imponente operazione di blocco e preacquisto di posti non solo per il prossimo Natale-Capodanno – spiega il manager -, ma anche per estate e ponti del 2023”.



Anche sul fronte delle destinazioni, si aprono nuovi scenari: “Stiamo per lanciare le Canarie e abbiamo messo in campo un grosso investimento sui Caraibi, con Messico, Repubblica Dominicana e Cuba in primo piano. Continueremo anche a puntare sul Mar Rosso: quest’estate abbiamo ottenuto da Sharm el Sheikh numeri oltre le previsioni, con circa 25mila posti venduti”.



Un altro fronte sul quale Deli scommette è quello dei tour: “Ci stiamo puntando molto: da questa tipologia di viaggio deriva attualmente circa il 15% di tutte le vendite estive”.

Ma non è tutto. Per avere dettagli su ulteriori sviluppi bisognerà attendere la prossina edizione di TTG Travel Experience, durante la quale Deli e soci presenteranno “un’importante e rivoluzionaria innovazione di prodotto”.

Isabella Cattoni