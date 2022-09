di Isabella Cattoni

08:35

Italia ed Europa restano al centro dei piani di sviluppo di Boscolo. A riconfermarlo è Salvatore Sicuso (nella foto), direttore commerciale del t.o., che spiega: “Amplieremo ulteriormente l’offerta sia per le destinazioni proposte sia per le formule di viaggio, come la linea Vacanze Slow inaugurata nel 2021 e andata molto bene anche per tutto il 2022. Nel medio raggio continueremo a investire su Turchia e Medio Oriente, destinazioni di grande successo, che sono tornate a occupare un posto di rilievo nella programmazione. Dopo la Giordania, che ha fatto da apripista, Marocco ed Egitto segnano un obiettivo importante per il 2023 di Boscolo”.

Prenotazioni sotto data

Intanto, la dinamica della domanda nel post pandemia è profondamente cambiata: “Sicuramente la differenza sostanziale sono state le numerose prenotazioni sotto data, sia per Viaggi Guidati da catalogo sia per i gruppi ad hoc. Durante gli ultimi mesi abbiamo dovuto implementare l’offerta in corso di stagione su diverse destinazioni, impresa non sempre facile, ma fortunatamente ben sostenuta dal nostro operativo e dal contatto diretto con i fornitori dei vari segmenti di viaggio”.



Il nodo prezzi

Sul fronte prezzi, Sicuso segnala “un leggero aumento da parte delle strutture ricettive e sicuramente un aumento importante del prezzo dei voli. Il tema dei voli rimane aperto in quanto l’analisi dei costi 2023 si lega alla definizione delle policy ancora in corso da parte dei vari vettori”.



L'allungo della Turchia

Intanto, fra le mete più richieste il manager riconferma la Turchia, che “mantiene un trend in crescita anche per i mesi a venire: sin dalla riapertura la destinazione ha registrato numeri sorprendenti, che hanno già superato quelli già molto alti del 2019. Per i nostri tour guidati abbiamo dovuto aumentare l’offerta in corso di stagione. Tra i tour in Medio Oriente la Giordania continua a mantenere il primato delle richieste e finalmente è in ripresa il Marocco che – assieme al prodotto Egitto e crociera sul Nilo, ripartito già dall’estate – contiamo di riportare alle performance pre-covid già da questo autunno”.