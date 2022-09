L’inverno di Guiness Travel: le proposte per Ponti e festività natalizie

10:31

Focus su ponti e festività nella programmazione di Guiness Travel. Dopo il buon andamento della stagione estiva il tour operator riparte intanto con le proposte per il lungo weekend di Ognissanti con focus sulle sulle capitali o itinerari Gran Tour in Italia, Europa e Mondo.

Per quanto riguarda le destinazioni l’operatore fa registrare un ritorno di Vienna, Praga e Budapest per l’Europa, Giordania, India ed Emirati per il resto del Mondo, mentre si confermano Portogallo e Francia.



“Ottimi riscontri anche per gli itinerari in programmazione a dicembre, in promozione advanced booking fino al 30 settembre - spiega Guiness in una nota -. I mercatini di Natale catalizzano l’attenzione della prima parte del mese, oltre agli evergreen rappresentati dalle città europee e i tour in Trentino e Alto Adige in formula bus”.