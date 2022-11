Costa Crociere: al via domani il roadshow ‘Insieme per creare valore’

12:00

Costa Crociere prosegue nel piano di attività dedicate agli agenti di viaggi con tante iniziative sia a terra che a bordo organizzate per presentare iniziative commerciali e novità di prodotto in programma per i prossimi mesi.



Prende avvio domani a Catania ‘Insieme per creare valore’, il nuovo roadshow Costa che, da Sud a Nord, toccherà 12 città italiane (dopo Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona). Una serie di appuntamenti durante i quali la direzione commerciale incontrerà oltre mille500 agenzie di viaggi di tutta Italia. Obiettivo: condividere gli scenari di mercato e le strategie di comunicazione e commerciali della compagnia per il 2023. Durante gli incontri saranno presentati il nuovo contratto di valore e tutti gli strumenti e servizi che Costa Crociere metterà a disposizione per continuare a supportare ancora meglio le agenzie.



“Sono davvero entusiasta di ritornare sul territorio, dopo tanto tempo e un periodo complicato, per poter nuovamente ascoltare, condividere e consolidare il nostro rapporto con le agenzie – spiega il country manager Italia di Costa Crociere, Carlo Schiavon (nella foto) –. Vogliamo ringraziare i partner della distribuzione, che sono sempre stati al nostro fianco. Da parte nostra, non abbiamo mai fatto mancare loro il nostro supporto e i nostri servizi e, ora più che mai, puntiamo a rinnovare e rendere ancora più forte la partnership commerciale con il trade, che da sempre è per noi strategica. Nei prossimi mesi continueremo a investire per generare valore per tutta la filiera, per i nostri ospiti, per le comunità locali che tocchiamo con le nostre navi, per i partner della distribuzione e tutti gli stakeholder”.



Il roadshow costituisce l’ultimo tassello del piano che quest’autunno vede Costa Crociere impegnata a rilanciare a tutto campo la comunicazione diretta con il trade, riaffermando così il ruolo delle agenzie.

Dopo gli incontri di settembre sul territorio tra gli area manager e oltre mille700 agenti, dai primi di novembre sono ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere – a bordo di Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Pacifica – durante le quali circa mille agenti avranno l’opportunità di toccare con mano la qualità delle crociere Costa.