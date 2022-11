Go Asia: prenotazioni in aumento per i tour nel Sud-est asiatico

11:00

Buoni risultati per Go Asia, che sui tour di Natale e Capodanno a conferma immediata in Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive sta registrando ottimi numeri.

“L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023, che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche” spiega Alessandro Alù, product manager di Go Asia.



Tra i pacchetti per la Cambogia, il Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh, continua con l’esplorazione di Angkor, del Tonle Sap, della cittadina coloniale di Battambang.

Per i viaggi in Vietnam. Vietnam Classico da Sud a Nord è un tour che parte dalla scoperta di Ho Chi Minh City, Cai Rang, Hué, Hoi An, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco. Dopo la visita della capitale Hanoi, il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con i paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare.