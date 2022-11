Silversea posticipa l'inaugurazione della Silver Nova

15:41

Silversea Cruises ha posticipato di un mese il debutto di Silver Nova, la nuova unità a basso impatto ambientale che utilizzerà una tecnologia ibrida con celle a combustibile, batterie e motori dual-fuel alimentati a gas naturale liquefatto.

La nuova nave dovrebbe ora salpare per il suo viaggio inaugurale il 14 agosto 2023, con una crociera di andata e ritorno da Venezia. Gli ospiti che avevano già prenotato la crociera prima dello slittamento della data di inaugurazione avranno la possibilità di prenotare un viaggio alternativo con il 10% di sconto se prenotato prima del 30 novembre e riceveranno un futuro credito per la crociera del valore dell’intero importo pagato al momento della prentoazione. In alternativa potranno chiedere un rimborso in contanti.



Nel frattempo, come riporta Travel Weekly, nel cantiere navale Meyer Werft a Papenburg, in Germania, si è tenuta la steel-cutting ceremony della Silver Ray, la seconda unità di classe Nova a tecnologia ibrida, che dovrebbe debuttare nell’estate del 2024. Secondo Silversea, nessuna delle due navi emetterà emissioni mentre è in porto.