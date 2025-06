Level mette il turbo per la prossima programmazione invernale che vedrà un’offerta in aumento di oltre il 50 per cento rispetto alla winter precedente. Nessuna nuova rotta, ma un deciso incremento delle frequenze sulle tratte consolidate per rispondere a un aumento della domanda in particolare nei periodi di picco del periodo.

La compagnia del gruppo Iag conferma quindi Barcellona come propria base e da qui prenderanno il via i voli verso Nord e Sud America. Nel primo caso, si legge su Preferente, ci sarà un’offerta più che raddoppiata su New York, mentre su Boston si arriverà fino a 5 voli settimanali e fino a 4 su Miami. Confermate invece le tre frequenze su Los Angeles, rotta sulla quale Level detiene l’esclusiva da Barcellona.

Sud America

In Sud America, la compagnia aerea aumenterà la sua capacità del 38% sulle rotte per Buenos Aires e Santiago del Cile. Tra Barcellona e Buenos Aires saranno offerti almeno nove voli settimanali, che saliranno fino a 12 in settimane specifiche di novembre, dicembre e gennaio a causa dell'aumento della domanda.

La rotta per Santiago avrà cinque voli settimanali a dicembre, gennaio e febbraio, e quattro nel resto della stagione.