Tour2000AmericaLatina e gli adv insieme alla mostra sul Perù

11:43

Tour2000AmericaLatina e Promperù Italia hanno fatto focus sul Perù durante una visita guidata privata alla mostra ‘Machu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù’ al Mudec di Milano.

Da sempre il Perù è una delle destinazioni più importanti per Tour2000AmericaLatina, con una programmazione vasta che va dai tour classici a itinerari insoliti.



“Con questo evento organizzato in collaborazione con Promperù Italia, abbiamo voluto offrire agli agenti di viaggi che collaborano con noi da anni l’esperienza unica della visita guidata privata alla mostra ‘Machu Picchu e gli Imperi d’oro del Perù’ con un momento conviviale a seguire per scambiarsi gli auguri di Natale” ha spiegato Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina.



“Gli agenti di viaggi hanno avuto l’opportunità di conoscere la storia pre inca del Perù attraverso 180 pezzi accuratamente custoditi e di visitare Machu Picchu grazie all’esperienza di realtà virtuale” ha aggiunto Joan Barrena, direttore di Promperù Italia.



La mostra, attraverso manufatti plurimillenari, video, ricostruzioni immersive 3D, ha permesso gli agenti di viaggiare nel tempo per vivere la storia di una civiltà tanto gloriosa quanto antica e remota.