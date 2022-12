Hurtigruten, crociere premium per festeggiare i 130 anni

15:31

In occasione del 130° anniversario, nel 2023 Hurtigruten proporrà due partenze di crociere ‘premium’. D’estate è possibile seguire la Svalbard Express, una rotta seguita per la prima volta dalla compagnia nel 1968. In un viaggio nostalgico verso le zone più settentrionali del mondo, gli ospiti si immergeranno nel sole di mezzanotte mentre navigano lungo la costa norvegese fino alle Svalbard.

Come riporta TTG Media, d’inverno viene proposta la navigazione da e per Oslo, per la prima volta su The North Cape Express, viaggiando tra i punti più meridionali e più settentrionali della Norvegia. Si farà scalo in nuovi porti e in vecchi porti, avventurandosi nel circolo polare artico e nel regno dell'aurora boreale.



Entrambi i viaggi offriranno un'esperienza premium sul Trollfjord recentemente rinnovato.



Comprese anche le bevande ai pasti e il tè pomeridiano quotidiano.



Questi itinerari si caratterizzano perché trascorrono più tempo presso i porti toccati, esulando un po’ dai percorsi tradizionali e consentendo così di esplorare i punti chiave di quella che è secondo gli organizzatori “la costa più bella del mondo”.