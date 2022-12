Asiatica Travel, il Vietnam 'alternativo' per il mercato italiano

11:15

Specialista da anni sul Vietnam e su tutta l’area del Sud-est asiatico, Asiatica Travel rinsalda i rapporti con il mercato italiano, che rappresenta uno dei principali punti di riferimento nell’attività dell’operatore.

“I prodotti di punta della nostra azienda sono gli eco-tour e l'esplorazione delle montagne alla scoperta di località particolari come Mai Chau, Ha Giang o il delta del Mekong – commenta il ceo, Nguyen-Dieu-Hoa (nella foto) -. Dopo la pandemia, la capacità di spesa dei clienti è calata notevolmente, ma i prezzi dei servizi in Vietnam sono attualmente molto contenuti”.

Tuttavia, nel corso del 2022, rileva la manager, “il prezzo dei

voli internazionali è salito alle stelle ma fortunatamente, dall'inizio del 2023, le tariffe aeree sono diminuite in modo significativo”.



“Nel 2022, il numero di visitatori europei in generale è aumentato rapidamente, mentre il mercato italiano è cresciuto più lentamente rispetto agli altri Paesi dell’area. La speranza è che nel 2023 si possa colmare questo gap e che gli italiani tornino a essere un mercato di riferimento per Asiatica Travel”.



Rispetto al passato, “i clienti chiedono ora più frequentemente i tour in montagna e il numero di richieste per visitare destinazioni montane come Mu Cang Chai, Mai Chau, Ha Giang è notevolmente aumentato. In particolare, prima alcune mete come Ha Giang, Mai Chau, Pu Luong non erano molto popolari tra i turisti italiani, ma attualmente l’interesse è crescente”.



Nguyen-Dieu-Hoa ricorda poi i punti di forza di Asiatica: “Siamo un tour operator specializzato nel mercato italiano, in grado di offrire prodotti ecoturistici unici. In particolare, proponiamo strutture ricettive di montagna adatte agli italiani. Un altro punto di forza riguarda l’esperienza pluriennale nell'organizzazione di tour, che ci pone in condizione di soddisfare gruppi di clienti con esigenze complesse”. Asiatica dispone infatti di personale che parla italiano in grado di relazionarsi con tour operator e agenzie di viaggi offrendo consulenza ad hoc.



Sul fronte della tecnologia, “Ci stiamo preparando a lanciare ufficialmente un nuovo sito web con un'interfaccia completamente rinnovata e a ottimizzare le funzionalità del sito. Il nuovo sito web è stato progettato con tecnologia mobile responsive per aiutare i clienti a operare facilmente su mobile”.

