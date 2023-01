08:31

Grandi manovre in arrivo nel tour operating del Vecchio Continente? In attesa di conoscere le reali intenzioni di Lufthansa nei riguardi di Ita Airways, dalla Germania arrivano i primi rumors su un altro importante consolidamento, che potrebbe scalzare Tui dal gradino più alto in materia di volumi come t.o.

Le manovre

Chi infatti starebbe per unire le forze sarebbe niente di meno che il numero due e il numero tre tra gli operatori tedeschi, ovvero Der Touristik e Fti. La notizia sta avendo una vasta eco nella stampa tedesca, che parla di un’operazione imponente destinata a chiudersi nei prossimi mesi con la creazione del nuovo colosso europeo del tour operating.



Le questioni aperte

Ovviamente come sempre avviene in queste situazioni gli ostacoli da superare saranno quelli legati alle indagini sul rischio di monopolio, le autorizzazioni governative. Secondo quanto riportato da Preferente, in caso di esito positivo si creerebbe un’entità che sommerebbe il volume di affari di Der Touristik che prima della pandemia sfiorava i 5 miliardi di euro di fatturato (controllando 20 diversi brand) con i 4,2 miliardi di Fti.