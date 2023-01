Cinque nuovi sales sul territorio per MyItalytotheWorld

12:55

Entrano 5 nuovi sales in MyItalytotheWorld, che vuole essere presente in modo capillare sul mercato italiano.

“Abbiamo deciso di ampliare e consolidare la nostra forza commerciale per rispondere alla domanda in continua crescita da parte delle agenzie di viaggi - sostiene Marella Bagnoli (nella foto), general manager di MyItalytotheWorld -. Per questo motivo, abbiamo selezionato cinque figure professionali che svolgeranno il compito di sales per le regioni Toscana e Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Questo è ovviamente solo l'inizio, la capillarità della nostra presenza sales sul mercato italiano è destinata a crescere ancora”.



Le new entry, che vantano esperienze decennali in ambito marketing e sales con focus sul comparto turistico, andranno quindi a rafforzare ulteriormente la sales force del t.o.



Si tratta di Massimiliano Fusco che presidierà le regioni Toscana e Umbria, Fabio Pongiglione per il Piemonte, Filippo Bresciani per l'Emilia Romagna, Marco Comelli, che si occuperà delle agenzie della Lombardia, e Vittorio Benvenuto, responsabile del canale agenziale del Veneto.