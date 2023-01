Niente aurora boreale? Vinci una crociera gratis. L'iniziativa di Hurtigruten

08:47

Non proprio un'aurora boreale garantita, ma qualcosa di simile a una formula 'soddisfatti o rimborsati'. Hurtigruten ha lanciato la formula 'Northern Lights Promise', applicabile agli itinerari in Norvegia nel periodo in cui si verifica lo spettacolare fenomeno ottico, ovvero dal 26 settembre al 31 marzo.

Come riporta travelpulse.com, per gli ospiti che sceglieranno una crociera in questo arco di tempo con una durata minima di 11 giorni potranno avere gratis un itinerario Coastal Express Classic (6 giorni verso Sud o 7 giorni verso Nord) nella stagione successiva nel caso in cui l'aurora boreale non appaia.



Il verificarsi o meno del fenomeno ottico in questione sarà verificato dagli ufficiali di coperta, che daranno annuncio di ogni apparizione in modo che gli ospiti possano uscire a vederla.



L'opzione riguarda anche il nuovo itinerario North Cape Express, che da Oslo salpa verso Nord per tornare a Bergen e la Northern Lights Expedition che parte da Londra.