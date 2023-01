Venice Simplon-Orient-Express, nuovi itinerari nelle Alpi Francesi

08:00

Sono quattro i nuovi itinerari invernali che Venice Simplon-Orient-Express, a Belmond Train Europe inizierà a effettuare a partire da dicembre 2023 tra Parigi e le Alpi francesi, rafforzando la propria presenza in Francia.

Il treno partirà da Parigi alla volta delle Alpi francesi il 15 e il 21 dicembre 2023, e dalle alpi francesi a Parigi il 16 e il 22 dicembre 2023. Le carrozze del treno di lusso viaggeranno in Savoia alla scoperta di alcune delle aree rurali più incontaminate della Francia spingendosi fino alle stazioni ferroviarie alpine di Albertville, Moûtiers e Bourg-Saint-Maurice.



Le tappe

Con la possibilità di scendere in una delle tre stazioni, gli ospiti avranno accesso agli impianti sciistici di Megève e Mont Blanc; Courchevel e le Tre valli e Tignes-Val d’Isère. Arricchito di otto nuove suite nel giugno 2023, il prossimo inverno il treno vanterà un trio di categorie di cabine in grado di soddisfare le esigenze di ogni ospite: le cabine storiche, le nuove e fastose Suite e la Grand Suite. La partenza serale è da Parigi e il pacchetto include cena, colazione e brunch, tutte le bevande analcoliche e transfer collettivo alla Gare De Lyon a Parigi. Gli ospiti che soggiornano nelle Grand Suite potranno inoltre usufruire di un transfer in auto privata da Albertville, Moûtiers o Bourg-Saint-Maurice.