Sicilia e Sardegna a cinque stelle firmate Mangia's

"Affronta la sfida del 2023 immettendo sul mercato 835 camere a 5 stelle. Mangia's ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni 'regalandosi' 3 nuovi 5 stelle. "Passeranno a 5 stelle il Brucoli Resort in Sicilia, il Santa Teresa in Sardegna e il Torre del Barone, sempre in Sicilia - racconta il presidente del gruppo Marcello Mangia -. Stiamo rilevando come le ricerche dei clienti si stiano orientando sempre di più sugli hotel a 4 e 5 stelle, con una maggiore attenzione alla qualità". In realtà, l'innalzamento del livello delle strutture corrisponde a un cambiamento radicale nella logica dell'offerta. "Ci stiamo allineando alla fascia di mercato che in Europa entra nel segmento resort e esce dal modello villaggio" spiega Mangia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)