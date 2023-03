Alidays lancia il suo nuovo prodotto India

08:47

Nuovi itinerari in India per Alidays, che presenta la sua nuova destinazione in portfolio accanto alle mete distintive, Nord America, Centro e Sud America, Australia, Medio Oriente, Sudafrica e Oceano Indiano.

L’operatore, specializzato nella creazione di esperienze di viaggio su misura, propone quindi il subcontinente indiano, con India, Nepal e Bhutan, e offre ai viaggiatori esperienze memorabili: dalla spiritualità dei luoghi sacri, all’imponenza delle catene montuose dell’Himalaya; dal deserto del Thar all’altopiano vulcanico del Deccan, alla ricerca di tesori spirituali, storici e culturali.



Alidays ha differenziato le sue proposte di viaggio, offrendo sia tour privati che tour in condivisione con partenze in date stabilite.



Gli itinerari proposti puntano all’esplorazione e alla conoscenza delle diverse regioni di questo Paese, non limitando il raggio di azione al classico Nord, ma estendendo la possibilità di raggiungere le zone meno conosciute dall’immaginario collettivo, così da garantire esperienze diversificate e che corrispondano alle passioni e al carattere dei viaggiatori.



Un viaggio in India può prevedere la scelta di un tour itinerante preceduto da qualche notte negli Emirati Arabi o seguito da un soggiorno mare alle Maldive, in modo da accontentare sia l’esploratore che desidera contemplare le effigi di una cultura millenaria, che il viaggiatore che non vuole rinunciare al relax.