Disney Cruise Line posizionerà una nuova nave a Singapore

16:55

Disney Cruise Line ha confermato l'intenzione di portare una nave in Asia per la prima volta.

La compagnia ha confermato che una nuova nave Disney, di cui ancora non si conosce il nome, farà scalo a Singapore per cinque anni. Le crociere inizieranno nel 2025, come da accordi con il Singapore Tourism Board.



"Siamo felici di fare di Singapore il porto di partenza della nostra settima nave, che salperà da qui tutto l'anno a partire dal 2025" ha commentato Josh d'Amaro, presidente di Disney Parks, Experiences and Products.

Come riporta TTGMedia, la compagnia ha scelto Singapore come primo porto di partenza asiatico per la "posizione strategica" della città e la "connettività a livello mondiale", poiché spera di attirare milioni di turisti locali e stranieri.

"Questo è un traguardo importante per Stb e riflette la forte fiducia di Disney Cruise Line a Singapore e nel sud-est asiatico - ha affermato Keith Tan, amministratore delegato di Stb -. La nuova nave da crociera Disney sarà essa stessa un'attrazione e si prevede che aumenterà i visitatori a Singapore".



La nave, in grado di ospitare fino a un massimo di 6mila passeggeri e 2mila 300 membri dell'equipaggio, offrirà a bordo un ampio ventaglio di esperienze Disney.

La realizzazione della nuova unità della flotta avverrà presso il cantiere navale Disney in Germania; la nave sarà la prima ad essere alimentata a combustibile green.