AtlasGlobal assicura: “Dal 21 dicembre ripartiranno i voli”

Atlas Global riavvia i sistemi di prenotazione e si prepara a tornare in volo nella data che aveva indicato nel giorno dello stop, lo scorso 26 novembre. Dal 21 dicembre, assicura infatti la compagnia turca, ricominceranno le operazioni di volo.

Nessun dettaglio è stato al momento fornito sul prossimo ritorno in pista e neanche su che tipo di ristrutturazione aziendale è stata effettuata per potere riprendere le operazioni, sospese appunto per difficoltà di carattere finanziario.



Al momento dello stop, il vettore operava voli su Europa, Russia ed Emirati arabi con una flotta di 18 aerei, tutti Airbus. L’Italia non faceva parte del network. Fondata nel 2001 e con base a Istanbul, la compagnia ha operato sul mercato con il nome di AtlasJet, cambiando poi denominazione con quella attuale nel 2015.