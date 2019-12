08:02

L’Italia e l’Europa in generale tornano in primo piano nei progetti di sviluppo di Qatar Airways. Il tutto all’interno di un programma più ampio che prevede per il 2020 tre nuove destinazioni e 66 frequenze settimanali in più su venti destinazioni, la metà delle quali proprio nel Vecchio Continente.

“Con l'aggiunta di queste nuove rotte – sottolinea il ceo Akbar Al Baker -, il nostro network si espanderà fino a 170 destinazioni, consolidando ulteriormente la nostra posizione come una delle compagnie aeree più connesse al mondo”.



Entrando nel dettaglio e partendo dall’Italia, Qatar Airways aumenterà la propria presenza a Venezia dove, dal primo luglio, la tratta passerà da 7 a 11 frequenze alla settimana. Aumento delle frequenze in Europa previsto poi anche per le rotte su Adana, Antalya e Bodrum in Turchia, Atene, Belgrado, Edimburgo, Oslo, Varsavia e Zurigo.



Per quanto riguarda le new entry, Qatar Airways inserirà la quarta destinazione in Grecia, Santorini, dopo Atene, Mykonos e Salonicco. Raddoppio invece sulla Croazia con l’inserimento di Dubrovnik dopo Zagabria.