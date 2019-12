NYC & Company, Air Italy partner della campagna italiana

16:49

Per il secondo anno consecutivo è Air Italy il partner ufficiale di NYC & Company per il lancio italiano di ‘Famous Original New York City’, la campagna globale ideata dall’ente del turismo di New York City City a supporto dei viaggi durante i mesi invernali.

“La campagna, insieme alla sua tagline ‘Welcomes You Always’, ribadisce lo spirito inclusivo della nostra città e la sua apertura al mondo - osserva Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company -. Grazie alle tariffe vantaggiose di Air Italy i viaggiatori italiani avranno un ulteriore motivo per visitare New Yor questo inverno, approfittando delle numerose promozioni nei teatri, ristoranti e attrazioni parte del nostro programma NYC Winter Outing”.



Le città coinvolte

‘Famous Original New York City’prevede una presenza outdoor con 480 affissioni nelle stazioni della metropolitana di Milano, Roma e Napoli e 1.140 nelle pensiline degli autobus di Milano, Roma, Napoli, Mestre e Bologna dal 25 dicembre al 21 gennaio 2020.



“Noi - dichiara Rossen Dimitrov, Chief Operations Officer di Air Italy - puntiamo al segmento dei viaggi d'affari per New York City, offrendo ottime connessioni via Malpensa tramite la nostra rete nazionale di voli dal Centro e Sud Italia, tra cui Roma, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari, Palermo e Catania".



Con un valore complessivo di 20 milioni di dollari ‘Famous Original New York City’ è la più grande campagna globale lanciata da NYC & Company in 22 mercati in tutto il mondo.