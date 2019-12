L'assalto di Aegean alle rotte italiane: doppia new entry  per la prossima estate

12:27

Due nuove rotte da Salonicco su Milano e Roma, nove collegamenti da Atene verso altrettante città italiane e più in generale un aumento dei posti offerti del 17 per cento. È una presenza sempre più massiccia quella di Aegean nella Penisola, con il 2020 che segnerà u altro salto di qualità nelle rotte tra i due Paesi.

“Il 2020 rappresenta un nuovo inizio per Aegean – commenta il ceo Dimitris Gerogiannis -, perché stiamo investendo ulteriormente sul nostro network e complessivamente sulla nostra attività con 8 basi in Grecia e a Cipro”.



L'espansione

Quella di Aegean infatti sarà un espansione che avverrà ad ampio raggio, con un milione e mezzo di posti in più (oltre 19 in totale) e il raggiungimento di 155 destinazioni servite, grazie a 11 nuove rotte. Tornando invece al network italiano, oltre alle due novità, per la prossima sumer ci saranno anche collegamenti su Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma e Venezia dall’hub di Atene.



“Quest'anno – conclude il ceo -, insieme all'espansione della nostra attività ad Atene, al rafforzamento di Salonicco e alla nuova base di Corfù, abbiamo anche migliorato e potenziato i nostri collegamenti con la Germania, un mercato che è sempre stato in prima linea nella nostra pianificazione strategica e nel mix complessivo dei segmenti di mercato”.