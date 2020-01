Turkish Airlines inaugura il volo su Xi'an

10:38

Dallo scorso 30 dicembre Turkish Airlines ha aggiunto al suo network Xi’an, quarta destinazione della compagnia di bandiera turca in Cina continentale. I voli saranno operati tre volte a settimana con A330.

Con questa nuova destinazione, il network della compagnia copre interamente la storica Via della Seta, che da Xi’an arrivava fino a Venezia.



Turismo cinese in crescita

Bilal Ekşi, general manager di Turkish Airlines, ha commentato: “Chiudiamo l’anno aggiungendo al nostro network una città molto speciale, dopo numerose innovazioni in diversi settori e il trasferimento nella nostra nuova casa nel corso del 2019. Trasporteremo i nostri ospiti provenienti da 126 Paesi verso Xi’an, una delle più importanti capitali storiche, portando la Via della Seta ‘sopra le nuvole’, grazie alle nostre operazioni cargo. I nostri nuovi collegamenti contribuiranno inoltre alla crescita dei flussi in arrivo nel nostro Paese, visto il crescente interesse dei turisti cinesi per le località della Turchia”.

Una meta di spicco

Xi’an è stata capitale di 13 diverse dinastie nel corso della storia cinese e la sua attrazione principale è l’esercito di terracotta, formato da 8mila soldati, che ogni anno attrae oltre due milioni di turisti.