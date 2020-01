15:40

"Dal nostro punto di vista per un rilancio di Alitalia è più vantaggiosa una forte partnership che un investimento una tantum". Questa la posizione di Lufthansa, chiarita oggi da Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti, in audizione alla Camera sul dossier Az.

Parlando per conto del gruppo tedesco il manager ha ribadito l’intenzione di voler “cominciare da una partnership commerciale”, a seguito dell’esito positivo dei confronti con Fs e Atlantia.



Secondo Eberhart, si legge su borsaitaliana.it, “Alitalia e Lufthansa insieme avrebbero una buona opportunità di creare il sistema d'aviazione più forte in Europa".



Risanamento inevitabile

"Il marchio Alitalia – ha aggiunto il manager - è motivo di orgoglio e prestigio", ma questo non potrà allontanare l’ipotesi di tagli. Il gruppo Lufthansa resta fermo sul fatto che un “piano di risanamento sia inevitabile”.



"Riteniamo che sia giusto cominciare subito con una ristrutturazione che è un compito di 360 gradi, pluriennale e che non si risolve in 18 mesi - ha precisato Eberhart - con un abbassamento dei costi inevitabile, maggior utilizzo del personale e delle macchine".