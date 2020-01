Tap: il 2019 si chiude con una crescita passeggeri dell'8,2 per cento

15:14

Crescono i numeri di Tap Air Portugal. Lo scorso anno la compagnia ha trasportato 17,05 milioni di passeggeri, incrementando il valore di 1,29 milioni rispetto al 2018. La crescita del traffico è stata pari all'8,2 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il load factor si è attestato all’80,1 per cento.

A guidare il risultato gli ultimi mesi dell’anno, che hanno registrato numeri positivi dopo u primo trimestre che al contrario aveva indicato qualche segnale di rallentamento.

I numeri in dettaglio

In dettaglio, nel primo trimestre Tap ha trasportato 3,4 milioni di passeggeri, con una flessione dello 0,3% sul 2018, ma i 7,9 milioni di passeggeri totalizzati nel secondo trimestre già mettevano a segno una crescita del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Con un totale di 13 milioni di passeggeri alla fine del terzo trimestre, e un traffico in aumento del 7,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il quarto trimestre chiude l’anno con un incremento complessivo pari all’8,2 per cento. In particolare, dicembre ha totalizzato un +14 per cento nel numero di passeggeri trasportati, identificandosi così come il miglior dicembre di sempre.