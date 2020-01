Continuità territoriale: la Sardegna chiederà la proroga, ma è allarme per l’estate

16:49

L’analisi della Ue sul nuovo schema di continuità territoriale proposto dalla Regione Sardegna tarda ad arrivare e per l’isola c’è ora il rischio che dal 15 aprile si apra una fase di isolamento quando il sistema attuale andrà in pensione.

È per questo motivo che l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, ha deciso di rompere gli indugi e chiedere una proroga urgente affinché il sistema di continuità attuale possa essere esteso anche con la programmazione estiva.



Una soluzione che tuttavia rischia di non essere sufficiente: non è infatti scontato che le compagnie accettino la prosecuzione della situazione attuale. Per questo motivo l’assessore ha convocato i vettori per fare il punto della situazione.