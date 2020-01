12:12

Sharm el Sheikh tornerà nel network di easyJet dall’Italia. Il vettore low cost avvierà i collegamenti sia dallo scalo di Milano Malpensa sia dal Marco Polo di Venezia.

Il primo volo in programma è quello dallo scalo lombardo, con una frequenza settimanale che prenderà il via il 4 aprile, per poi concludersi il 24 di ottobre. La rotta sarà operata il sabato ad eccezione de periodo di altissima stagione, tra il 28 giugno e il 30 agosto: in quelle settimane il volo verrà effettuato la domenica.



Avrà invece una frequenza bisettimanale il volo che partirà dallo scalo lagunare a partire dal prossimo 3 settembre, il giovedì e la domenica. Attualmente la rotte è programmata fino al 18 di ottobre ma non è escluso un prolungamento. Per il network veneziano di easyJet si stratta di una nuova operazione leisure che va ad aggiungersi ai voli attivati lo scorso autunno su Hurghada, Marsa Alam, Marrakech e Aqaba-Petra.



New entry infine anche per quanto riguarda Roma: dal sette giugno il vettore attiverà quattro frequenze alla settimana sull’aeroporto di Manchester, che diventa la tredicesima destinazione raggiungibile dalla Capitale.