Sardegna, il piano per la continuità sul tavolo Ue: ecco le novità

14:17

Occhi puntati sul 28 gennaio per la ‘riforma’ della continuità territoriale per la Sardegna. In quella data, infatti, dovrebbe tenersi l’incontro a Bruxelles per definire se il nuovo schema preparato dalla Regione avrà il via libera, consentendo in questo caso di evitare la proroga del vecchio sistema oltre il 16 di aprile.

A rivelarlo è stato il Governatore dell’isola Christian Solinas. Secondo quanto pubblicato da La Nuova Sardegna, infatti, tutto sarebbe pronto per il nuovo bando e l’unica cosa che manca al momento sarebbe proprio l’ok dell’Unione europea.



Ma cosa prevede il nuovo programma? Lo schema messo a punto dalla Regione prevede una tariffa fissa tutto l’anno per i residenti, differenziata però per Roma e Milano: nel primo caso 20 euro, nel secondo 30 (più le tasse aeroportuali). Per i turisti invece la distinzione sarà tra inverno ed estate: nella winter il tetto massima sarà il doppio rispetto a quella dei residenti, mentre d’estate la tariffa sarà libera.