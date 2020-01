Fincantieri, la Commissione Ue boccia l’acquisizione dei cantieri di Saint Nazaire

17:21

“Operazione incompatibile con il mercato interno e le regole dell’Unione”. Con queste parole la Commissione europea ha bocciato in fase preliminare l’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique (Saint Nazaire) da parte di Fincantieri.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nel documento inviato al costruttore italiano l’Antitrust cita “rischi per il mercato della costruzione di navi da crociera e per i prezzi”.



L’operazione minaccerebbe la libera concorrenza, sbilanciando gli assetti del mercato, per “la posizione dominante del nuovo colosso che unirebbe il primo (Fincantieri) e il secondo (Stx) costruttore del continente”.



Fincantieri, il cui titolo ha registrato un lieve ribasso sui mercati finanziari dopo il parere della Commissione Ue, ha ora tempo fino al 31 gennaio per presentare nuove argomentazioni. La decisione finale dell’Ue è attesa, invece, per il 17 aprile.