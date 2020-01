12:13

Si è chiuso con quasi 21,3 milioni di passeggeri trasportati il 2019 di Alitalia. Secondo le statistiche diffuse oggi dalla compagnia, l’anno ha fatto registrare una crescita del traffico passeggeri pari all’1,7 per cento, grazie in particolare al lungo raggio, dove il vettore ha performato meglio, con un +4,7 per cento e un totale di 2,85 milioni di pax.

Passi avanti anche sul fronte dei ricavi, evidenzia Alitalia in una nota: “L’incremento nel 2019 è stato trainato soprattutto dal settore intercontinentale che ha registrato nel 2019 una crescita di fatturato del 5,3 per cento sul 2018 e del 14,7 rispetto al 2017”.



L’anno che si è concluso, inoltre, ha fatto segnare risultati molto positivi sul fronte della puntualità dei voli: con l’82,2 per cento dei voli atterrati in orario, Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la settima nel mondo durante il 2019. “Rispetto ai precedenti dodici mesi conclude la nota -, Alitalia ha confermato la piazza d’onore europea ed è salita di una posizione nel ranking mondiale, da ottava a settima”.