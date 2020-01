09:46

“Aerolinee Siciliane è azionariato popolare e diritto a viaggiare. Una compagnia costruita dai passeggeri, che serve gli abitanti e gli ospiti delle isole siciliane”. Si presenta così online la nuova compagnia aerea che si è costituita ufficialmente sabato scorso e che, nelle intenzioni dei fondatori, vuole arrivare a vola già dalla metà di giugno di quest’anno. A tessere le fila di questo nuovo progetto Luigi Crispino, già protagonista in passato con Air Sicilia, che assume ora la carica di presidente del comitato di gestione, di cui farà parte anche Piero Berti e Giacomo Guasone.

In Aerolinee Siciliane sono stati coinvolti un centinaio di soci fondatori e una cooperativa di piccoli azionisti, già messa in campo. È stato inoltre nominato un comitato di sorveglianza di cui faranno parte 5 persone.



Il motto

Al momento restano ancora ignoti sia i modelli di aerei che la nuova compagnia intende utilizzare sia le rotte che verranno attivate dal 14 giugno. Quello che invece è stato specificato che tutti i velivoli avranno impresso il motto dei Vespri siciliani, Antudo, acronimo per ‘Animus tuus Dominus’.



Quando alla mission della compagnia i fondatori hanno voluto così sintetizzarla nella presentazione che si trova sul portale web: “Vola da e per la Sicilia e crea solidarietà, per sostenere chi ha voglia di vivere meglio. Un modello d’impresa che ricostruisce fiducia e credibilità tra le persone, in armonia con la dichiarazione aziendale: il popolo per il popolo”.