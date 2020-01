Scioperi di febbraio: mese rovente per i trasporti

13:16

Il mese di febbraio vede ben due date durante le quali il trasporto aereo potrebbe essere seriamente messo in crisi, venerdì 7 e martedì 25.

Il prossimo 7 febbraio, infatti, sarà in sciopero il personale navigante di Alitalia, per un stop di 24 ore, e con loro sciopererà anche il personale aeroportuale di Aviation Service degli scali di Venezia e Fiumicino.

Ha scelto la medesima giornata anche Air Italy per una protesta con un sciopero di 24 ore per tutti i dipendenti della società



Ma sarà il 25 febbraio la vera giornata nera del mese, con pressoché tutte le sigle sindacali del trasporto aereo che scenderanno in piazza per una giornata di agitazione. Sarà coinvolto nello sciopero anche il personale dell’Enav.



Per quanto riguarda il trasporto marittimo, inoltre, è previsto uno stop di 24 ore dalle 16 del 10 febbraio alle 16 del 11 febbraio per il personale dipendente di Compagnia italiana di navigazione (Cin).