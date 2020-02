Sardegna: la vocazione internazionale passa dal traffico aereo

14:47

Il futuro della Sardegna guarda sempre d più oltre i confini nazionali. Basti pensare che negli ultimi 20 anni il traffico aereo internazionale sulla regione è aumentato di oltre il 700 per cento contro un pallido 58,9 per cento registrato dal mercato interno.

“Anche nel 2019 questo trend si è confermato - ha sottollineato Antonio Usai di Spin Off Turism Plus del Polo universitario di Olbia nel corso di Sardinia Call2Action -. I flussi aerei in Sardegna hanno toccato quota 9 milioni di passeggeri con un +4,3% rispetto all'anno precedente. Ma a crescere del 10,6% contro l'1,2%, è stata proprio la componente internazionale”.



Una vision a lungo termine interessante, soprattutto se si considera che, al netto dell'attuale emergenza sanitaria, i turisti di domani sono i cinesi, altospendenti e più attratti dal territorio rispetto al comparto balneare.