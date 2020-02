08:02

Dopo il test delle festività natalizia il collegamento tra Milano Bergamo e Barcellona di Vueling diventa realtà e con l’orario estivo, dal 29 marzo, avrà una frequenza giornaliera.

“Siamo contenti di poter confermare l’operatività di questa rotta che con i voli speciali si era confermata come molto interessante per i passeggeri italiani – commenta la country manager Italia Silvana Napolitano -. In Vueling lavoriamo per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più ricco e completo e una customer experience di massima qualità e questa scelta va certamente in questa direzione”.



Con questa nuova rotta, prima novità sulla programmazione estiva annucniata dalla compagnia, Vueling metterà a disposizione del mercato un totale di 75.600 posti nel corso della stagione. Per il vettore si tratta di un debutto nell’operatività giornaliera dallo scalo orobico.