Ryanair e i B737Max: la low cost non attende l’arrivo degli aeromobili prima dell’autunno

08:34

Non prima di settembre o ottobre. Queste le tempistiche attese da Ryanair per la consegna dei B737Max, che spostano ulteriormente in avanti le previsioni. Secondo il vettore, infatti, il nuovo requisito per l’addestramento del simulatore rallenterà le consegne.

Come riporta travelmole.com, la compagnia ha comunque sottolineato che gli aeromobili avranno il 4% di posti in più e consumeranno il 16% di carburante in meno. Caratteristiche che fanno sì che Ryanair riponga la sua fiducia in questi aerei.



Ma i ritardi nella consegna fanno posticipare anche i benefici sui conti, che arriveranno solo alla fine del prossimo esercizio. Inoltre l’obiettivo di 200 milioni di passeggeri l’anno viene posticipato di uno o due anni, slittando dal 2025 al 2026.