Lufthansa guarda al leisure nella winter: le novità da Monaco

16:24

Arrivano le prime indicazione sull’orario invernale 2020/2021 di Lufthansa e il primo assaggio fornito dalla compagnia tedesca fa da subito capire che il vettore vuole coprire lo spazio leisure non soltanto con la controllata Eurowings.

La compagnia ha infatti rivelato oggi che nella prossima winter da Monaco verranno aggiunte quattro destinazioni come Tessalonica, Tenerife, Fuerteventura e Gran Canaria, per coprire una domanda verso le due aeree che in Germania è molto forte anche nei periodi di spalla.



Per quanto riguarda le destinazione nelle canaria saranno in totale 4 pe frequenze settimanali che verranno operate, mentre sulla meta greca ci saranno voli trisettimanali.