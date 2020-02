08:06

Rallenta la crescita del sistema aeroportuale italiano, anche se diversi scali hanno messo a segno nuovi record. È la fotografia scattata per l’intero 2019 da Assaeroporti, che ha registrato 193 milioni di passeggeri in movimento nei nostri cieli, una crescita del 4 per cento su base annua, in frenata rispetto al +5,9 per cento del 2018 e +6,4 del 2017. Crisi economica, tensioni geopolitiche e concorrenza agguerrita nel Mediterraneo i motivi principali del rallentamento secondo l’associazione.

