Etihad, arrivano i viaggi in abbonamento TravelPass

12:33

Etihad lancia i viaggi in abbonamento. In partnership con lo sviluppatore norvegese Braathens IT, la compagnia aerea ha creato TravelPass, una soluzione di viaggio che sarà inizialmente destinata alle aziende e ai frequent flyer.

La novità garantirà agli abbonati totale flessibilità e facilità nel prenotare le rotte percorse con cadenza regolare. I clienti potranno acquistare un TravelPass per un determinato numero di viaggi o per uno specifico periodo, anziché acquistare i voli singolarmente.



Come funziona

“La tecnologia TravelPass permette ai clienti corporate e ai frequent flyer di prenotare in maniera innovativa i propri viaggi, iscrivendoli automaticamente al nostro programma fedeltà Etihad Guest - spiega Robin Kamark, chief commercial officer di Etihad Aviation Group -. Semplificando il processo di viaggio in pochi click, i nostri ospiti avranno accesso a transazioni semplificate attraverso una piattaforma che contiene già tutti i loro dati, dando inoltre loro la flessibilità di apportare modifiche alle prenotazioni senza costi aggiuntivi o di pagare in un secondo momento”.



Il servizio TravelPass sarà disponibile in fase di prenotazione sul sito web Etihad, sia in versione desktop che mobile. Offrirà ai clienti una migliore digital experience, consentendo loro di risparmiare tempo evitando ripetizioni durante il processo d’acquisto.