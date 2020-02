Tempesta Dennis in Gran Bretagna: il video dell’incredibile atterraggio dell’A380

11:07

Il maltempo sta mettendo a dura prova la Gran Bretagna. La tempesta Dennis sta colpendo il Paese, con ripercussioni anche sui collegamenti. E la sua forza mette alle strette anche un gigante dei cieli come l’A380.

In un video pubblicato su rainews.it si possono vedere le fasi finali della manovra dell’aeromobile che, nel tentativo di contrastare la forza del vento, cerca di toccare la pista. L’atterraggio termina poi nel prato, per fortuna senza conseguente.



Il Governo ha emesso 300 allerta alluvione in tutto il Pase, di cui 7 gravi, 4 in Inghilterra e due nel Galles. L’attenzione è rivolta soprattutto al Galles del Sud, dove si è al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini isolati dalle inondazioni.