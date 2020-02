Finnair aumenta i voli su New York: coincidenze dall’Italia

11:59

Per l’estate Finnair aumenta l’impegno su New York. La compagnia ha annunciato che dal 4 aprile al 24 ottobre opererà 3 frequenze aggiuntive il lunedì, il giovedì e il sabato, mentre dal 4 maggio arriverà una quarta frequenza il martedì. Tra l’8 giugno e il 30 agosto i voli settimanali saliranno a 5, con il collegamento schedulato la domenica.

I nuovi orari disporranno anche anche di coincidenze da Milano e Roma, oltre che da Bologa e Venezia.



"Per oltre 50 anni, i nostri voli per il Jfk sono stati la rotta di punta di Finnair in Nord America e siamo davvero entusiasti di utilizzare l'A350 su questa tratta - precisa Ole Orvér, cco di Finnair -.Durante la preparazione dei piani di viaggio estivi, i nostri clienti avranno anche la flessibilità di combinare i loro viaggi con gli altri nostri partner transatlantici che operano su oltre cento rotte tra Europa e America".