Air Italy: voli da Olbia in continuità territoriale garantiti fino al 16 aprile

13:06

Air Italy garantirà le rotte in continuità territoriale da Olbia dalla riapertura dell’aeroporto dopo la fine dei lavori e fine al 16 aprile, data dalla quale verrà poi attivata la proroga della stessa continuità.

La notizia è stata resa nota dalla stessa Air Italy in liquidazione attraverso un comunicato in cui informa che “sono state aperte le vendite dei collegamenti in continuità territoriale sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa e con partenza dal 14 marzo fino al 16 aprile 2020. Al momento è possibile prenotare le rotte sopra menzionate esclusivamente attraverso il Call Center al numero +39 0789 711865 e presso le biglietterie aeroportuali”. In una fase successiva sarà poi possibile prenotare anche tramite canali diretti digitali.