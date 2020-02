di Lino Vuotto

12:10

C’è chi giura di avere in tasca la lettera del ceo Akbar Al Baker e chi invece dice che con la liquidazione di Air Italy l’avventura di Qatar Airways si è chiusa definitivamente. E poi c’è chi invece smentisce tutti e fa sapere che qualcosa potrebbe ancora succedere e con frasi sibilline lascia supporre che nel nuovo assalto di Doha potrebbe finire anche Alitalia.

Da quando il Governatore della Sardegna Christian Solinas ha detto apertamente di volere riaprire la partita di Air Italy mettendo in campo la finanziaria regionale e allearsi con Qatar Airways, le voci e le smentite si sono moltiplicate. Da parte sua Solinas conferma tutto spiegando di essere lui quello con la lettera di Al Baker in tasca e che quindi una volontà di fare qualcosa c’è. E nella partita potrebbe inserirsi anche la Regione Lombardia.



Rumors

Dal lato della compagnia le voci filtrate hanno mostrato un’iniziale scetticismo, salvo poi aprire ad altre eventualità: una newco (anche perché la liquidazione di Air Italy è stata confermata ed è definitiva) oppure un investimento di più ampia portata. Ed è qui che l’idea che la ‘più ampia portata’ ha fatto ipotizzare che si stesse pensando anche ad Alitalia, il cui bando di vendita è in arrivo. Parole e nessuna conferma o smentita per ora.