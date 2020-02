Vacanze in Grecia: Superfast Ferries lancia l’Early Booking

11:35

Superfast Ferries lancia la promozione Early Booking sulle sue tratte fra Italia e Grecia. La compagnia permette di accedere a tariffe promozionali per chi prenota entro il prossimo 29 febbraio per un viaggio di andata e ritorno fino al 31 dicembre 2020.

La compagnia opera tra Italia e Grecia con otto collegamenti marittimi regolari: le linee giornaliere in partenza da Ancona (Ancona-Patrasso e Ancona-Igoumenitsa) e da Bari (Bari-Patrasso e Bari-Igoumenitsa), le linee in partenza tre volte alla settimana da Venezia (Venezia-Patrasso e Venezia-Igoumenitsa) e un collegamento diretto stagionale per l’isola di Corfù da Ancona, Venezia e Bari.



La promozione Early Booking prevede la modifica delle date e dell’itinerario ma non l’annullamento, anche quando la prenotazione è già stata confermata. In caso di modifica effettuata dopo la scadenza di validità dell’offerta dovrà essere corrisposta la differenza tra la tariffa Early Booking e la tariffa ufficiale 2020, calcolata solo sulla tratta modificata.