Air Transat in rotta sull’estate con 19 collegamenti diretti dall’Italia

12:48

Air Transat riconferma il suo impegno sul mercato italiano che presidia da oltre 30 anni e che procura un volume di traffico rilevante, come indicato dal sales marketing director in Italia, Tiziana Della Serra.

Terzo mercato

“L’Italia rappresenta per noi il terzo mercato dopo Gran Bretagna e Francia e la percentuale di italiani che sceglie di visitare il Canada è in costante aumento. Se nel 2019 il traffico passeggeri dall’Italia ha coperto un 20 per cento circa rispetto all’80 per cento generato dai canadesi che hanno scelto il Belpaese, nel 2020 la percentuale potrebbe cambiare a favore di un incremento del numero di italiani. Il Canada è un Paese accogliente, sicuro, non caro, tutte qualità che soprattutto in questo momento fanno la differenza”.



Il piano voli

Per sostenere la crescita di traffico Air Transat, che in Italia è rappresentata dal gsa Rephouse, mette in campo una potenza di fuoco di un totale di 19 voli diretti dall'Italia, in programma dall’11 aprile.

“In dettaglio – continua la Della Serra – opereremo da tre aeroporti come di consueto: Roma, Venezia e Lamezia. Il Roma Fiumicino – Toronto diretto verrà operato sette volte la settimana, mentre il Roma – Montreal sarà operativo sei volte alla settimana. Anche Venezia rientra nel progetto: dal 2 maggio ci saranno tre voli diretti per Montreal e due per Toronto alla settimana. Infine Lamezia, interessata da un traffico dalla forte componente etnica, dove dal 19 giugno opererà un collegamento diretto per Toronto”.

A questo operativo vanno poi aggiunti i 16 voli settimanali in connessione via Toronto o Montreal per Vancouver e Calgary.

“Quattro quindi le destinazioni offerte per l’estate da Air Transat, che consentono di avvicinare altrettante città del Canada, potendole abbinare liberamente: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary”.

Riconfermati anche i voli invernali, con due collegamenti diretti Roma-Toronto e un volo in connessione Roma-Montreal via Toronto.



Agenzie al centro

Una rassicurazione poi a tutte le agenzie italiane, che restano “Il canale privilegiato di distribuzione dei nostri prodotti, dal quale passa il 70-80 per cento circa delle prenotazioni”.

A loro garantiamo una formazione costante sui nostri prodotti e un ufficio gruppi dedicato, che consente di ottenere quotazioni nette in tempi rapidissimi”.

Ma Tiziana Della serra interviene anche sulla qualità: “Disponiamo di una flotta di una trentina di aeromobili e il piano di rinnovamento procede a tappe spedite. Dal 2022 la nostra flotta sarà interamente costituita da Airbus”.