Wizz Air annuncia una nuova soluzione vocale smart per Amelia, l'assistente virtuale adibita al servizio clienti, che in caso di disservizi sui voli farà sì che i passeggeri ricevano una telefonata automatizzata con informazioni in tempo reale.



Una volta contattati, i viaggiatori saranno accolti con i dettagli del proprio volo, seguiti da una serie di opzioni come riprenotazione e rimborso. Potranno inoltre ottenere spiegazioni su come accedere all'alloggio per la notte e conoscere dove trovare i rappresentanti aeroportuali per maggiore assistenza.



Per garantire che i passeggeri beneficino del supporto necessario e per raccogliere feedback sulla loro esperienza, Amelia effettuerà una chiamata di follow-up 30 minuti dopo il contatto iniziale. Infine, in caso si riveli necessario un ulteriore supporto, il vettore ungherese permette di usufruire di una live chat con Amelia sfruttando il chatbot disponibile online.