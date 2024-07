Con 775.818 movimenti aerei è l’aeroporto di Atlanta il più trafficato del mondo. A stabilirlo l’ultimo report di Aci World, che ha stilato il ranking dei venti scali con più decolli e atterraggi del pianeta.

“I risultati - fa notare il direttore generale e ceo di Aci World, Luis Felipe de Oliveira - indicano che la domanda di viaggi aerei è più forte che mai. Il traffico passeggeri internazionale si è ormai quasi completamente ripreso dalla pandemia e le disparità regionali sono scomparse”.

La riapertura della Cina, aggiunge Felipe de Oliveira, ha inoltre alimentato gran parte della forte crescita del 2023, riportando l’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun nella top 20. “L’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta continua a primeggiare – conclude, come riporta TravelDailyNews -, ma il rilancio degli hub del Medio Oriente e dell’Asia Pacifico è l’aspetto più significativo del 2023”.

Il dominio degli americani

La parte alta della classifica è dominata dagli aeroporti americani; al secondo posto sul podio troviamo lo scalo di Chicago con 720.582 movimenti, seguito da Dallas/Fort Worth e da Denver.

L’aeroporto di Las Vegas è quinto, seguito da quello di Los Angeles e di Charlotte. Per trovare uno scalo non statunitense dobbiamo andare all’ottavo posto, dove compare l’aeroporto di Istanbul con 505.968 movimenti, che precede il Jfk di New York con 481.075 movimenti. Chiude la top ten lo scalo di Tokyo, mentre tra gli scali europei all’undicesimo posto troviamo quello di Amsterdam, al tredicesimo London Heathrow e al quindicesimo l’aeroporto di Parigi con 454.893 movimenti.

I passeggeri totali globali nel 2023 sono stati vicini agli 8,7 miliardi, con un aumento del 30,5% rispetto al 2022.