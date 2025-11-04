Appare orgogliosa e sorridente come sempre, non si sottrae alle foto e ai curiosi che affollano lo spazioso Padiglione Italia: il ministro Santanchè presente l’Italia al mondo sul palcoscenico di Wtm London. Insieme a lei Ivana Jelinic a.d. Enit. “Un padiglione così ampio è sinonimo della centralità dell’Italia come destinazione turistica internazionale di assoluto rilievo” ha commentato il ministro.

In particolare, sul suolo britannico ha ricordato che il Regno Unito è il terzo mercato per spesa per l’Italia e fa registrare un costante incremento negli arrivi: +3,2% tra gennaio e agosto 2025 sull’anno precedente. Tante le realtà territoriali presenti a Londra nei 1800 mq del Padiglione Italia, sia tra le istituzioni locali che aziende private, unite sotto lo sguardo della Venere di Botticelli che accoglie visitatori da tutto il mondo al centro di World Travel Market 2025.