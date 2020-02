Grimaldi e Blu Navy: continua la partnership su Sardegna, Corsica ed Elba

14:32

Grimaldi Lines e Blu Navy insieme anche nel 2020. La partnership fra le due compagnie permette di ottenere tariffe agevolate sui collegamenti marittimi per Sardegna, Corsica e isola d’Elba.

Viaggi in Corsica

Grazie alla collaborazione in atto da diversi anni, i clienti Grimaldi Lines diretti in Sardegna possono raggiungere anche la Corsica con Blu Navy, che effettua la tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e viceversa. A tutti loro viene applicata una riduzione fino al 20 per cento al netto di tasse e contributi grazie a uno specifico codice sconto.



Per chi sceglie l'isola d'Elba

Blu Navy raggiunge inoltre l’Isola d’Elba con la rotta Piombino-Portoferraio. E i passeggeri di Grimaldi Lines, attraverso un altro codice sconto, possono ottenere riduzioni sempre fino al 20 per cento in base alla stagionalità. I due codici sconto si possono utilizzare solo per prenotazioni dal sito Blu Navy.



Per chi va in Sardegna

I clienti di Blu Navy che vogliono andare in Sardegna viaggiando a bordo delle navi Grimaldi Lines sulle rotte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e viceversa avranno invece uno sconto del 15 per cento diritti fissi esclusi per partenze effettuate entro il 20 luglio 2020 e dal 14 settembre al 31 dicembre sconto del 10 per cento in alta stagione (dal 21 luglio al 13 settembre).