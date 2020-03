08:03

Alitalia ha deciso di cancella 2 voli giornalieri sui sei operati dal lunedì al venerdì sulla tratta Genova-Roma a partire dal prossimo 18 marzo. La compagnia ha inoltre ridotto da quattro a tre i voli da Genova a Roma del sabato, a partire dal 21 marzo. Restano tre i voli in vendita la domenica.

Una decisione, si legge in un comunicato dell’aeroporto di Genova, “presa unilateralmente dal vettore mentre erano in corso interlocuzioni per far fronte alla situazione di difficoltà che sta attraversando la compagnia di bandiera” che ha provocato sconcerto e malumore nelle regione.



“Genova e la Liguria non tollereranno una riduzione dei voli da e per Roma – dice il presidente della Regione Giovanni Toti -. Si tratta di un servizio fondamentale per il nostro territorio, specie in considerazione delle condizioni delle autostrade liguri e dell’assenza dell’Alta velocità ferroviaria”.



“A seguito di questa notizia le istituzioni locali, e in particolare la Regione, hanno manifestato stupore e disappunto per la decisione presa e chiedono urgentemente un incontro con i vertici di Alitalia al fine di individuare soluzioni che consentano il ritorno dell’offerta commerciale attuale” ha aggiunto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, principale azionista dell’Aeroporto di Genova, Paolo Emilio Signorini.